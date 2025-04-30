Минтруд планирует сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

По расчетам в 2026 году период выплаты накопительной пенсии составит 275 месяцев, но в министерстве хотят оставить его прежним — 270 месяцев.

Минтруд подготовил законопроект, который в 2026 году сохранит ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 270 месяцев.

Ожидаемый период нужен при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии, которую получают мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Показатель зависит от статистики по продолжительности жизни среди мужчин и женщин.

Согласно расчетам, в 2026 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет 275 месяцев. В 2025 году показатель составляет 270 месяцев или 22,5 года. Для сравнения, в 2021-2024 годах срок составлял 264 месяца или 22 года.

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