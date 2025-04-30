🎰 Почти половина россиян поддерживает самозапрет на участие в азартных играх

11% участников опроса считают, что лудоманам нужна консультация психиатра, а не ограничения и запреты.

Идею ввести самозапрет на участие в азартных играх полностью поддерживают 47% россиян, 19% согласны только на добровольный самозапрет, а 5% хотят запретить игры только злостным неплательщикам.

«Чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма (полностью поддерживают идею 60% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей против 49% с доходом от 100 тысяч)», — сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Те, кто зарабатывает больше, хотят запретить играть только должникам по кредитам, штрафам, алиментам и прочим обязательствам.

Каждый девятый (11%) не поддерживает самозапрет: они считают, что вместо ограничений лудоманам нужна консультация у психиатра.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать реестр «Стопазарт», где будет можно установить самозапрет на участие в азартных играх. Пользователи смогут добровольно внести себя в реестр и выбрать продолжительность запрета: от 3 месяцев до пожизненного запрета.

В список предлагают автоматически включать тех, кто имеет долги по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам. Ограничения снимут после погашения задолженности или при восстановлении нормального режима платежей.

Недавно мы писали, что в ФНС поддержали идею ввести самозапрет на азартные игры.

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