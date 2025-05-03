Можно экономнее: Счетная палата оценила эффективность использования средств ОМС в медицинских организациях

Средства обязательного медицинского страхования (ОМС) могут расходоваться более результативно и эффективно.

К такому выводу пришла Счетная палата (СП), оценив эффективность использования средств ОМС в деятельности медицинских организаций в 2021-2023 годах. Об этом сообщает ее пресс-релиз, он есть у «Клерка».

По мнению СП, одним из резервов экономии средств ОМС и повышения эффективности их использования может стать снижение трудозатрат медицинских работников на выполнение различных задач, не имеющих отношения к непосредственному оказанию медпомощи.

Исследование показало: в среднем на немедицинские задачи (составление отчетов, ведение статистического учета, организацию перевозки пациентов, запись на консультации в другие учреждения и т. д.) врачи в зависимости от региона тратят от 2 до 50% своего рабочего времени. В среднем доля таких трудозатрат — 18,4%.

Средняя стоимость рабочего времени, уходящего у врачей на немедицинские функции, СП оценила в 179 млрд рублей.

Аналогичная ситуация по среднему медперсоналу. Несмотря на дефицит кадров, их привлекают к немедицинским задачам — например, к работе в архиве или регистратуре.

По данным статистики, в 2023 году в целом по России немедицинские обязанности выполняли свыше 17 тыс. сотрудников среднего медперсонала.

В ряде медорганизаций фонд оплаты труда административно-управленческого (АУП) и прочего персонала превышает рекомендованную долю – 40% от общего ФОТ. По оценкам Счетной палаты, экономия за счет сокращения ФОТ АУП до 40% может составить 318,7 млн рублей.

Еще резерв для экономии ресурсов — расходы на медицинское оборудование. Есть факты покупки за счет ОМС дорогостоящего медоборудования (свыше 1 млн руб.) в операционную аренду. При этом иногда стоимость аренды превышала стоимость самого оборудования, а отдельные договоры предусматривали по истечении срока передачу оборудования в собственность медорганизации по договору пожертвования.

Анализ показал, что закупленное дорогостоящее оборудование использовалось в том числе для оказания платных услуг, при этом расходы на его ремонт и обслуживание шли преимущественно за счет средств ОМС.

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