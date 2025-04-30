Судьи запретили объявления с пометкой «только для славян»

Авторы объявлений и вакансий не могут предъявлять требования к национальности соискателей. Это будет дискриминацией, которая нарушает закон.

По просьбе прокуратуры московские суды запретили объявления о найме на работу, где есть пометка «только для славян».

Суд счел такие уточнения дискриминацией соискателей по национальному признаку, а это запрещено законом, пишут «РИА Новости».

В одном из исков фигурировало объявление из социальной сети ВКонтакте. Автор искал строителей и людей на демонтаж конструкций. В других исках нарушения нашли на сайтах с объявлениями, где были вакансии повара-пекаря блинов и няни для ребенка.

Также ограничения будут распространяться на сайты с кастингами, которые указывают, что для съемок им нужны модели «славянской внешности».

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