В Торгово-промышленной палате поддержали идею упростить доступ к налоговому мониторингу

Минфин предложил принимать на налоговый мониторинг компании, которые соответствуют не всем базовым критериям, а хотя бы одному. На таком мониторинге у бизнеса будет меньше налоговых проверок.

Эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексей Крылов заявил, что бизнес выиграет, если власти упростят доступ к системе налогового мониторинга.

Минфин опубликовал законопроект, в одном из пунктов которого есть изменения в системе налогового мониторинга. Предполагается, что на мониторинг смогут перейти компании, которые соответствуют одному из базовых критериев, а не всем сразу.

Налоговый мониторинг подразумевает, что предприятие сразу передает в ФНС информацию о каждой операции, а у налоговиков есть постоянный удаленный доступ к документам компании. Инспекторы помогают правильно исчислить и уплатить налоги, поэтому они не станут проводить камеральную или выездную налоговую проверку.

«Очевидно, что на такую услугу соглашаются те налогоплательщики, которые отказались от серой оптимизации», — сказал Алексей Крылов.

По данным ФНС, с 2025 года критерии для подключения к налоговому мониторингу снова снизили. Выручка и стоимость чистых активов бизнеса должна составлять не менее 800 млн рублей, а сумма уплаченных налогов — не менее 80 млн. Без соблюдения критериев к системе могут подключиться государственные и муниципальные учреждения, бывшие участники консолидированных групп, холдинги и организаторы лотерей.

Недавно мы писали, что несмотря на мониторинг, налоговики начали выездные проверки энергетических компаний.

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