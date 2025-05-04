⛺ Правительство утвердило перечень мероприятий, необходимых для освоения земельного участка

С 1 марта 2025 года установлен трехлетний срок для освоения участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков.

В рамках реализации закона от 08.08.2024 № 307-ФЗ председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение от 24.04.2025 № 1021-р, которым утвержден перечень мероприятий по приведению участков в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

По новым правилам, правообладатели участков, использование которых сразу после приобретения прав невозможно, должны приступить к их использованию после проведения мероприятий по освоению. В перечне кабмин прописал конкретные мероприятия.

«Будет достигнута цель повышения качества использования земельных ресурсов, обеспечена дополнительная защита граждан, использующих земельные участки, расположенные по соседству с заброшенными и захламленными территориями. Также изменения будут стимулировать граждан в участии в жизни садоводческих и огороднических товариществ», – отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

В частности, предусмотрено освобождение участка от деревьев и кустарников, мешающих его использованию, а также от сорных растений, отходов производства и потребления.

В рамках освоения при необходимости возможны работы по осушению либо увлажнению участка, рекультивации земель и непосредственной подготовке территории и почвы к использованию, разработка и укрепление грунта, устройство насыпей, снятие и хранение плодородного слоя почвы.

Правообладатель участка сам определяет, что нужно сделать, чтобы приступить к его использованию в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Росреестр также отметил, что земельный участок может считаться неиспользуемым только по истечении срока освоения. То есть трех лет.

Помимо перечня мероприятий по освоению, Правительство установит признаки неиспользования таких участков.

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