Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для внеплановых проверок бизнеса

Минюст зарегистрировал приказ Роспотребнадзора № 171 от 10 марта 2025 года, вносящий изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Этот документ принят в рамках риск-ориентированного подхода, который предусматривает проведение внеплановых проверок при выявлении индикаторов, указывающих на возможные нарушения. Приказ был подготовлен по поручению замредседателя Правительства Дмитрия Григоренко.

По новому приказу, действие индикаторов, чья эффективность менее 75%, отменяется.

Среди них — 2 индикатора по упакованной воде, 2 — фототехнике и 1 — меховым изделиям.

Дополнительно приказ вводит 4 новых индикатора для питьевой воды в упаковке, учитывающих разрешительный режим на кассе.

Новый порядок вступил в силу 28 апреля 2025 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.