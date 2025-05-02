Как рассчитываем НДФЛ, страховые взносы и отпускные в мае 2025 года

В этом году май оказался особенно щедрым на выходные и праздничные дни, разбираемся, как это повлияет на расчеты и даты уплаты налогов, выдачи зарплаты и отпускных.

Какие налоги платим в мае

В мае надо оплатить в составе ЕНП:

НДФЛ;

Косвенные налоги;

Налог по АУСН;

Аванс по налогу на прибыль во 2 кв.;

Страховые взносы;

1/3 НДС;

НДПИ;

Акцизы.

Кроме этого, до 15 мая нужно уплатить страховые взносы по травматизму.

Что с расчетом зарплаты и отпускных

Все по-старому — для тех, кто решил уйти на отдых в мае, отпускные рассчитываем по среднедневному заработку.

Сотрудникам, которые вышли на работу в праздничные и выходные дни, положена двойная оплата или замена на один выходной день.

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