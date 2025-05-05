В Роструде рассказали, кто на Дальнем Востоке получает самые высокие зарплаты

На регионы ДВ приходится 10% всех вакансий в России. Востребованы разные специальности, а платят больше всего за работу с технологически сложным оборудованием.

На Дальнем Востоке растет спрос на работников, пишет Роструд. Больше всего предложений публикуется в Амурской области (50 тыс. вакансий), Приморском крае (38 тыс.) и Хабаровском крае (25,5 тыс.). Всего по данным портала «Работа России» в дальневосточных регионах открыто 177 тысяч вакансий. То есть каждая десятая в России.

Треть вакансий связана со строительством: жилья, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Работодатели ищут и квалифицированных сотрудников, и временных работников. В частности, на ДВ требуется более 4 тыс. монтажников стальных и железобетонных конструкций, более 3 тыс. арматурщиков, около 2,4 тыс. плотников, 2,6 тыс. электрогазосварщиков, 1,5 тыс. каменщиков.

Также нужны специалисты в сферах промышленности и производства, здравоохранения и образования, сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, ищут поваров, водителей, медсестер, инженеров, воспитателей, трактористов.

Дальневосточные работодатели предлагают высокие зарплаты. Важны уровень квалификации и ответственность, связанная с эксплуатацией технологически сложного оборудования.

Кто зарабатывает больше всех: капитан судна в Приморском крае получает зарплату до 800 тысяч рублей в месяц. Помощнику капитана по радиоэлектронике в этом же регионе готовы платить около 455 тысяч рублей. Инженеру по контрольно-измерительным приборам и автоматике в Амурской области предлагают 482 тыс. рублей. До 400 тыс. рублей может получать горный инженер в Хабаровском крае, до 376 тыс. — энергетик участка в Якутии.

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