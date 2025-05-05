Лимит на частичную оплату покупок хотят увеличить до 100 тысяч рублей

Представители общественной организации собираются увеличить лимиты для пользователей BNPL-сервисов, чтобы они смогли делать покупки в рассрочку до 100 тысяч рублей, а информация об этом не уходила в бюро кредитных историй.

«Общественная потребительская инициатива» предложила Госдуме поднять лимит на покупки через BNPL-сервисы до 100 тыс. рублей без передачи информации в бюро кредитных историй.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о работе сервисов беспроцентной рассрочки. В документе указан порог в 15 тыс. рублей. Купить товары через BNPL на большую сумму станет проблематично, поэтому покупатели могут отказаться от приобретения крупной бытовой техники, мебели. В противном случае им придется обращаться в МФО или к серым кредиторам. Об этом пишут «Известия».

В сервисе «Долями» считают, что для закрытия потребностей клиентов беспроцентная рассрочка должна быть ограничена как минимум 50 тыс. рублей. Из-за роста цен средние чеки могут сильно превышать 15 тыс.

В топ-5 популярных категорий, где люди платят частями, вошли: одежда и обувь, ювелирные украшения, косметика, спорт и путешествия.

«Сумма, после которой нужно передавать данные в БКИ, все же должна начинаться от 15 тыс. рублей, тем более среднедушевой ежемесячный доход в России ниже 60 тыс.», — уверенна руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Один из рисков BNPL-сервисов для заемщиков — нерегулированные пени и штрафы за просрочку выплат. Сейчас эти параметры определены законом только для банков и МФО.

Недавно мы писали, что правительство предлагает изменить законопроект о BNPL-сервисах и увеличить лимит рассрочки с 15 до 50 тысяч рублей.

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