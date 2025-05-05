Суд арестовал замгендиректора агентства страхования вкладов

ФСБ подозревает, что Ольга Долголева — соучастник по делу о мошенничестве, связанном с хищением денег от работы новосибирского аквапарка.

Московский суд принял решение арестовать заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. Ее обвиняют в соучастии в мошенничестве, главным фигурантом которого стал экс-глава АСВ Александр Попелюх.

Александр Попелюх обвиняется в хищении средств, которые были получены от работы новосибирского аквапарка «Аквамир». Объект находился под конкурсным управлением АСВ. Средства от эксплуатации аквапарка поступали не в общую конкурсную массу, а самим представителям Агентства. Пока что размер ущерба определили в 200 млн рублей, но он может оказаться больше. Об этом пишет «Коммерсант».

Ольгу Долголеву взяли под стражу сроком на два месяца, чтобы на свободе она не смогла скрыться, уничтожить улики по делу или оказать давление на свидетелей.

Сотрудники ФСБ 28 апреля задержали Ольгу Долголеву. Она до 2015 года была начальником отдела правового сопровождения ликвидации негосударственных пенсионных фондов АСВ. В 2019 году стала заместителем гендиректора. По данным последней декларации Долголевой, ее годовой доход в 2020 году составил 16,1 млн рублей, а ее супруга — 2,8 млн.

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