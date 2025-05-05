Спрос на системы против утечек данных вырос на 40%

Из-за увеличения штрафов за утечку персональных данных компании стали больше денег вкладывать в защиту своих баз данных. Только в 2025 году инвестиции могут увеличиться до 47 млрд рублей.

В 2025 году вложения компаний в кибербезопасность могут вырасти до 47 млрд рублей, а в 2026 году — до 58 млрд.

По данным ИБ-компании «Стахановец» рост расходов на кибербезопасность связан с ужесточением законодательства и ростом штрафов, пишет «Коммерсант». С спрос на системы против утечек данных вырос на 35-40%.

Это случилось после того, как приняли закон об ужесточении наказания за утечки данных. Организации, которые допустили такие нарушения, должны уплатить штраф до 15 млн рублей. За повторные нарушения грозит оборотный штраф в размере 3% от дохода, но не меньше 20 млн рублей. Закон с новыми суммами штрафов вступит в силу 30 мая 2025 года.

По данным компании Б1, объем рынка решений для защиты персональных данных составляет 10% от всех продуктов ИБ. В денежном эквиваленте это 21 млрд рублей. Ожидается, что к 2027 году рынок увеличится на 17%.

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