Сведения из сервиса оценки юрлиц смогут получить третьи лица — законопроект Правительства

Кабмин подготовил законопроект с изменениями в закон о налоговых органах. Данные о компаниях смогут запросить и другие лица.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменениях в закон от 21.03.1991 № 943-1. Согласно документу, выписку с анализом сведений о юрлице по запросу смогут получать иные лица, а не только само юрлицо.

Предусмотрены такие сроки выдачи выписки:

от 10 рабочих дней — после ее предоставления юрлицу, финансово-хозяйственное состояние и деятельность которого анализировали;

через 5 рабочих дней — если компания не подала за это время заявление о корректировке итогов оценки в выписке.

Сведения смогут получить те, кто вправе получить их по закону.

ФНС должна будет утвердить:

методику проведения оценки сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлица;

порядок направления запроса и предоставления выписки;

формы и форматы запроса и выписки.

«В ФНС России поступают запросы о заключении соглашений, предусматривающих предоставление сведений о результатах оценки юридических лиц. Во всех вышеуказанных случаях инициаторами заключения соглашений выступают пользователи, а получаемые данные из сервиса оценки юридических лиц планируется использовать, в том числе ... в рамках исполнения законодательно возложенных на ведомства функций, таких как предоставление региональных налоговых льгот», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после опубликования.

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