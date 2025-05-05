На бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» подали почти 15 тысяч заявок

Те, кто хочет получить новые знания и найти другую работу, смогут подать заявку на бесплатное переобучение. Специальность можно выбрать из 1 362 программ.

На портале «Работа России» пользователи подали порядка 15 тыс. заявок на бесплатное переобучение, которое будет проходить по национальному проекту «Кадры».

В 2025 году получить профессию будет можно по 360 востребованным специальностям. Их список сформировали из предложений отраслевых ведомств, он соотносится с региональными запросами в области кадров. Например, в перечне есть специализации для машинистов, слесарей, операторов более 20 видов различного оборудования.

Бесплатно можно выучиться на агрохимика, аналитика данных, веб-разработчика, веб-дизайнера, ветеринарного фельдшера, геодезиста, закройщика, санитара, сварщика, химика-лаборанта, чертежника-конструктора, экскурсовода. Об этом сказано на сайте Минтруда.

«Большим спросом среди обучающихся пользуются и программы подготовки для IT-сферы – разработчик, специалист по работе с искусственным интеллектом, аналитик данных, программист, тестировщик. На текущий день по 360 направлениям подготовки представлено 1 362 программы переобучения и повышения квалификации», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

При подборе курса специалисты будут учитывать навыки авторов заявки, а также результаты их профориентационного теста. Получить профессию могут как безработные, так и те, кто уже трудоустроен, но хочет сменить сферу деятельности.

Всего с 2019 года бесплатное переобучение прошли около 1 млн человек. С 2025 года программа стала частью нового нацпроекта «Кадры».

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