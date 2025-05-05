Уже больше 10 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов

Установили самозапрет, а потом передумали 342 тысячи человек. Они направили заявления о снятии ограничений.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) на 5 мая 2025 года, самозапрет на кредиты установили 10,3 млн россиян. Больше 90% из них выбрали максимальные режим ограничений.

Чаще всего самозапрет устанавливают жители страны в возрасте 35-45 лет (23%), на втором месте — пожилые люди 55-65 лет (20%), на третьем — те, кто старше 65 лет (16%). Только 8% самозапретов пришлось на молодежь до 25 лет, а остальные 13% — ограничения, которые решили установить россияне от 25 до 35 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ОКБ.

9,35 млн заявок или 91% содержат решение о полном запрете оформлять договоры потребительского кредитования или микрозаймов. 4% заявлений или 422 тыс. человек выбрали только запрет на получение займов онлайн в банках и МФО. Самозапрет на выдачи в МФО выбрали 165 тыс. человек или 2%, а ограничение выдач в МФО и онлайн в банках установили 148 тыс. (1%).

На снятие самозапрета направили 342 тыс. заявлений. С начала работы сервиса было отменено 3% установленных ограничений. Чаще всего от самозапрета отказывается молодежь до 24 лет (41%), а реже всего — люди в возрасте 35-45 лет (14%).

По числу установленных самозапретов лидирует Москва (1,03 млн), Московская область (698 тыс.) и Санкт-Петербург (478 тыс.).

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