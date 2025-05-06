Максимальные ставки по вкладам упали до 19,79% в конце апреля 2025 года

Средние максимальные ставки по вкладам в 10 крупных банках за месяц упали с 20,05% до 19,79% годовых.

В третьей декаде 2025 года средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях снизилась до 19,76%.

Для сравнения, в первой декаде банки предлагали разместить средства под 20,05% годовых, а во второй — под 20,04%. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Регулятор проводил мониторинг максимальных процентных ставок 10 крупных кредитных организациях: Альфа-Банк, Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

При расчетах ЦБ учитывает максимальные ставки, которые доступны любому клиенту, без выполнения дополнительных условий. Не учитывают ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также вклады, срок которых разделен на периоды с разной доходностью.

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