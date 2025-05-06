Соцфонд назвал средний размер пенсии в начале 2025 года

Средний размер пенсии на 1 января 2025 года составил чуть больше 23 тысяч рублей.

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии составил 23 175,17 рублей.

В системе учета Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн человек, по инвалидности — 2,2 млн, а по потере кормильца — 1,5 млн. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на СФР.

Недавно мы писали, что Минтруд планирует сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

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