Соцфонд назвал средний размер пенсии в начале 2025 года

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии составил 23 175,17 рублей.
В системе учета Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн человек, по инвалидности — 2,2 млн, а по потере кормильца — 1,5 млн. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на СФР.
Недавно мы писали, что Минтруд планирует сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.
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