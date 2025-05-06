🚙 Инспекторы требуют платить УСН-налог с продажи авто предпринимателем. Законно ли это? Мнения разделились

Если ИП использовал авто в предпринимательской деятельности — на нем «черная метка», и продать его без налога можно будет только после закрытия бизнеса. Но не все бухгалтеры с этим согласны.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» рассказали о ситуации, когда ИП на УСН и патенте в 2024 году продал автомобиль, который уже два года не используется в предпринимательской деятельности. Но налоговики потребовали заплатить УСН-налог с его продажи.

«Законно ли это? Он что, если хоть раз использовал на патенте машину, должен пожизненно платить?», — спрашивает бухгалтер.

Большинство участников обсуждения согласились с требованием налоговой. Если имущество использовалось в бизнесе — на нем «черная метка». Налога не будет только если продать его после закрытия ИП, написали в чате.

Высказали и другое мнение: предложили написать в налоговую, что обязанности платить УСН-налог нет, так как машину не использовали в предпринимательской деятельности. Но остальные бухгалтеры считают, что это не сработает.

А вы сталкивались с подобными требованиями налоговиков? Делитесь ниже в комментариях.

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