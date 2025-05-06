ИП и самозанятые стали тратить больше денег на страховку

Предприниматели в 2024 году потратили на страховку 13,6 млрд рублей. В основном они выбирают каско, страховку от болезней и несчастных случаев и полисы, которые должны быть у перевозчиков.

В 2024 году ИП заключили 659,5 тыс. страховых договоров или на 12,4% больше, чем годом ранее. Предприниматели потратили на эти продукты 13,6 млрд рублей, что на 42% превышает результат 2023 года.

Чаще всего ИП выбирают страховые полисы каско для автомобилей (28%), страхуют корпоративное имущество (16%), покупают страховку от несчастных случаев и болезней (18%), а также полисы страхования гражданской ответственности за причинение вреда другим (8%), полисы обязательного страхования для перевозчиков (6%) и ДМС (5%). Об этом пишет Коммерсант.

Самозанятые страхуют ответственность перед третьими лицами. Например, за причинение ущерба при оказании услуг. Среди них также популярна страховка от несчастных случаев и болезней, которая позволяет компенсировать выпадающие доходы.

В ВСК рассказали, что спрос на страховки со стороны ИП и фрилансеров растет, но медленно: динамика проникновения — 5%. Сейчас платить за такие продукты готовы около 20% самозанятых.

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