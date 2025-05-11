Выданы первые льготные инвесткредиты по программе Минэкономики и ЦБ

Максимальная льготная ставка по программе — ключевая ставка ЦБ (21% на май 2025) минус 3,5%.

Полученные средства предприниматели использовали на закупку недвижимости и оборудования для развития производства стройматериалов и переработки пластика в Нижегородской и Липецкой области, сообщает Сбер.

Программа разработана в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и реализуется по поручению Президента. Она рассчитана на поддержку инвестпроектов предприятий малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики — обрабатывающем производстве, логистике, IT, научно-технической сфере и других.

Общий лимит кредитования по программе — 100 млрд рублей ежегодно в течение 2025–2030 годов. Ее суть — дать российскому бизнесу доступ к стабильному финансированию.

Средства по кредиту можно направить:

на капитальные затраты — не менее 80%;

текущие расходы — до 20%.

«Льготные инвестиционные кредиты — это не просто финансовая поддержка, а возможность расти быстрее. Процесс получения кредита максимально прост и удобен для клиента. Банк сам проверяет, подходит ли бизнес под условия, и предлагает оптимальное решение. Это позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса», — рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Ранее мы сообщали, что выдан первый кредит по новой инвестпрограмме ЦБ, Минэкономики и корпорации МСП.

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