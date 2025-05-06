В Минцифры выбрали вузы для обучения продвинутых IT-разработчиков

Из 50 вузов в конкурсе победили 26 организаций. На их базе запустят программы продвинутого образования для IT-специалистов.

Минцифры вместе с Аналитическим центром при Правительстве подвели итоги конкурса для вузов на получение грантов. Победители запустят программы углубленного образования в сфере IT.

50 вузов подали заявки на участие в отборе, но победителями стали 26 образовательных организаций из 13 регионов. Например, в список вошли: Университет Иннополис, Санкт-Петербургский госуниверситет, Московский авиационный институт, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Национальный исследовательский Томский госуниверситет и другие вузы.

Основная цель проекта — подготовить продвинутых ИТ-специалистов, которые будут решать сложные задачи и быстро расти в профессии.

«Главным условием для вузов стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов», — сказано на сайте Минцифры.

Партнерами вузов стали крупные организации — такие как Яндекс, 1С, Газпромбанк, Сбер и другие.

До конца 2030 года планируют подготовить как минимум 3,5 тыс. продвинутых разработчиков в сфере IT.

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