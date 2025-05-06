Минэкономразвития назвало внешние и внутренние риски для экономики РФ

Среди внешних рисков Минэкономики называет торговые войны и замедление мировой экономики, а среди внутренних — дисбаланс спроса и предложения.

В Минэкономразвития (МЭР) ключевыми рисками для развития российской экономики считают эскалацию торговых войн, усиление санкций, слишком жесткую денежно-кредитную политику. Документ о сценариях функционирования экономики России в 2026 — 2028 годах опубликован на сайте ведомства.

«Со стороны внешних условий ключевыми рисками являются эскалация торговых войн между странами, более серьезное замедление мировой экономики и (прежде всего, экономики Китая), а также ужесточение режима санкций. В случае реализации внешних рисков, в первую очередь, будет сокращаться спрос на товары российского экспорта», — пишет МЭР.

Среди внутренних рисков назвали риск дисбаланса спроса и предложения и риск увеличения импорта в тех сегментах, где возможно развитие местного производства.

«Кроме того, риском является несвоевременный переход к смягчению денежно-кредитных условий, что будет ограничивать рост инвестиционной активности и наращивание отечественного производства, что усугубляется сохраняющимися структурными ограничениями на рынке труда (необходимость в дальнейшем повышении гибкости рынка труда и производительности)», — говорится в документе.

Реализация внешних и внутренних рисков учтена в консервативном варианте сценария. Он учитывает эскалацию торговых войн и более серьезное замедление мировой экономики, из-за чего упадет мировой спрос и цены на нефть и другие традиционные товары российского экспорта.

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