ВТБ предупредил о схемах мошенничества в мае и перед сезоном отпусков

Во время майских праздников-2025 злоумышленники чаще обманывают при покупках турпутевок и авиабилетов.

Стало больше случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или авиабилетов. Злоумышленники создают фальшивые сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, используют ситуативный фишинг и заманивают низкими ценами и скидками, предупреждает ВТБ.

Россияне планируют поездки на выходные, и этим пользуются мошенники. Они копируют сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов и активно рекламируют их. Клиенты переходят по предложениям о «выгодных» ценах на авиабилеты и туры, вводят данные банковских карт и оформляют покупки. Мошенники получают деньги и отправляют подтверждение об оплате. Только в аэропорту люди узнают, что их билеты поддельные.

«Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более "актуальными" у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет, отель или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует. Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки», — советует вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин

Что говорит о возможном мошенничестве:

дешевые авиабилеты или туристические путевки;

ссылки в нежданных письмах или сообщениях из мессенджеров;

«горящие» предложения. Мошенники искусственно повышают спрос, предлагая «последние» билеты или места в тур, чтобы жертва быстрее приняла решение.

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