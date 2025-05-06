4,6% компаний нарастили инвестиции в роботизацию и автоматизацию процессов

Роботизация позволит преодолеть дефицит кадров, многие компании уже готовы вкладывать деньги в технологии. Однако 25% предпринимателей останавливают высокие инвестиции.

В 2024 году 4,6% компаний вложили деньги в автоматизацию и роботизацию. Этот показатель может вырасти в два раза в 2025 году — до 8,4%.

Если раньше организации делали ставку на экстенсивное развитие, к примеру, вкладывались в строительство складов, то сейчас подход стал интенсивным. Все больше компаний внедряют технологии, чтобы быстро нарастить мощности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ReIndustry, проведенное консалтинговой компанией «КСЛ».

Интерес к автоматизации связан с дефицитом кадров. В 2025 году увеличить штат собираются 36% компаний, а 26% готовятся к сокращениям. Линейного персонала не хватает в 15,2% организаций.

25% компаний не могут себе позволить роботизацию из-за нехватки средств для инвестиций, 15% считают, что их бизнес-процессы не готовы к внедрению технологий, а 13% останавливает длительный срок окупаемости.

С техническими ограничениями компании стали сталкиваться гораздо реже. Главными препятствиями для представителей малого и среднего бизнеса стали крупные финансовые затраты.

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