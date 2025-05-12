Эксперты: российская экономика больше, чем другие страны, оказалась защищена от торговых войн США

Фонд Росконгресс представил исследование о влиянии в 2025 году торговой войны США на мировую и российскую экономику.

В аналитическом обзоре эксперты отмечают, что беспрецедентные тарифные меры администрации Дональда Трампа обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008 года, но Россия оказалась больше, чем другие страны, защищена от их прямых последствий благодаря своей структуре и участию в глобальных цепочках создания стоимости.

По мнению экспертов Фонда Росконгресс, дальнейшую динамику российских финансовых активов определяют 3 ключевые фактора: цены на сырье, чрезмерно жесткая монетарная политика ЦБ и геополитическая ситуация вокруг украинского кризиса.

В обзоре отмечается, что до 2022 года отечественная экономика и финансовый рынок отличались высокой чувствительностью к экономическим процессам в США. Воздействие шло по двум основным каналам: цены на сырьевые товары и движение капитала.

Сегодня важный макроэкономический аспект влияния мировых тарифных войн на Россию — степень ее вовлеченности в систему глобальных цепочек создания стоимости. Это показатель, насколько отечественное производство использует импортные компоненты. Что защищает страну от резких перепадов в мировой торговле.

С другой стороны, у России один из максимальных показателей (37–38%) участия в создании экспортного продукта из собственных источников сырья и материалов, что создает риски спроса и снижения цен на сырье при возможной глобальной рецессии.

Таким образом, главная угроза для мировой и отечественной экономики — глобальный сбой в мировой торговле. Он может ускорить вхождение в мировую рецессию и вынудить центральные банки вернуться к политике нулевых ставок и количественного смягчения. Тогда цены на сырьевые товары начнут снижаться, что вызовет дополнительную нагрузку на бюджет.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.