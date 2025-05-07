🧺 Сколько кабинетов должна мыть уборщица, решает работодатель

В законодательстве не установлены нормативы уборки площади помещений, которые были бы обязательны для применения.

Такое утверждение делает Роструд в письме от 15.04.2025 № ПГ/06289-6-1, отвечая на вопрос по нормам для офисных уборщиц.

В трудовом договоре ей хотят прописать площадь помещений в квадратных метрах, не меньше которой она должна убирать за смену.

Роструд пояснил, что нормы могут быть установлены в локальном нормативном акте работодателя.

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