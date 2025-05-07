Участникам СВО и их семьям предоставят новые налоговые льготы

Минфин предлагает ввести льготы по налогам на имущество для участников СВО. Поддержку окажут в беззаявительном порядке.

Для участников специальной военной операции и членов их семей предлагается ввести льготы по всем налогам на имущество. Законопроект разработан Минфином совместно с ФНС и опубликован на портале проектов НПА.

Документ предусматривает, что кроме уже действующих льгот, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей освободят от уплаты транспортного налога на федеральном уровне.

Льготу дадут по одному транспортному средству с самой большой суммой налога. Исключение — дорогие авто средней стоимостью от 10 млн рублей, налог по которым считают с повышающим коэффициентом 3, водные (кроме моторных лодок) и воздушные т/с.

Также предусмотрено освобождение от земельного налога на 600 кв. м площади одного земельного участка независимо от его места нахождения.

Льготы будут применять весь календарный год, когда плательщик участвовал в СВО, независимо от длительности периода участия.

Порядок применения льгот будет беззаявительным начиная с налогового периода 2022 года. Для этого наладят информационный обмен между налоговой и Минобороны.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц после опубликования.

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