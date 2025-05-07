Для инвесторов определили правила возмещения затрат по соглашениям о капиталовложениях

Инвесторам могут возместит затраты по СЗПК, но с 2020 года еще никто не получил вычет. Власти собираются пересмотреть этот механизм, чтобы все заявления доходили.

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, в котором определены правила получения налогового вычета по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Эта мера поддержки была предусмотрена для инвесторов еще с 2020 года, но на практике она не работает, поскольку нет правил, по которым инвестирующая компания смогла бы направить документы для получения вычета. Теперь это изменится.

Компании, которые заключили СЗПК, смогут компенсировать затраты, обратившись за субсидией. Для этого надо до июля отправить заявку на следующий год, чтобы эти деньги успели заложить в бюджет. С июля следующего года компания сможет получить компенсацию из суммы уплаченных налогов. Если этого недостаточно, то остаток перенесут на следующий год.

Возвращать затраты можно в течение 10 лет по сопутствующей инфраструктуре и 5 лет — по обеспечивающей.

Максимальный размер вычета на СЗПК — 50% затрат на создание инфраструктуры и уплату процентов по кредитам для ее постройки. Расходы на возведение сопутствующих объектов можно возместить в полном объеме.

Вычет можно применять в отношении затрат, которые подтверждены документами, то есть у компании должно быть заключение о проведении технологического аудита построенных объектов. Об этом пишет Коммерсант.

В Минэкономики рассказали, что уже начали получать заявки от компаний. В некоторых случаях приходится отказывать в вычете из-за ошибок. Самые частые:

на возмещение подают до ввода объектов в эксплуатацию;

собрали неполный комплект документов;

нет расчета объема возмещения затрат.

Налоговый вычет не положен, когда затраты уже возместили за счет региональных или местных бюджетов, а также если проект связан с цифровой экономикой, где и так есть меры господдержки.

Пока что по СЗПК не было ни одного возмещения затрат из федерального бюджета.