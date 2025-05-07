Телефонные мошенники используют новые технологии, в том числе дипфейки — ФСБ

Пресс-служба ФСБ рассказала о технологиях, которые применяют злоумышленники. Исполнителей часто используют втемную.

В 2024 году дистанционные мошенники совершили более 640 тыс. преступлений, совокупный ущерб составил более 170 млрд рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленники каждый год совершенствуют механизмы своей работы.

«Организаторы исключают личное общение с исполнителями либо используют их "втемную"; применяются средства анонимизации (сокрытие и подмена номеров телефонов, передача голосовой и текстовой информации в мессенджерах WhatsApp [принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ред.] и Telegram, большое количество подставных электронных платежных реквизитов и др.)», — говорится в сообщении ЦОС.

Также мошенники использую технологии нейролингвистического программирования, искусственного интеллекта по генерации аудиофайлов и дипфейков, изображений должностных лиц, геральдических знаков правоохранительных и кредитно-финансовых структур.

Для борьбы с использованием информационных технологий, сетей и средств связи в противоправных целях в России совершенствуют законодательство, добавили в ведомстве.

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