😒 Бухгалтеры жалуются, что мало зарабатывают на аутсорсе. Так ли это? Присоединяйтесь к обсуждению!

Специалистам по учету не нравятся низкие зарплаты, которые они получают на аутсорсе. Однако не у всех бухгалтеров был такой опыт. Многие ценят такую работу за гибкий график, отсутствие переработок и хорошую команду.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» началось обсуждение работы на аутсорсе. Специалисты делятся личным опытом и рассказывают, стоит ли вообще идти работать в аутсорсинговую бухгалтерскую компанию или лучше быть бухгалтером в какой-то одной организации.

Чаще всего бухгалтеры жалуются на копеечные зарплаты и высокую нагрузку. Их ожидания не оправдались, поэтому пришлось завязать с аутсорсингом.

«Продержалась 1,5 года, шла за опытом, но при первом же приличном предложении сбежала — нагрузка адовая», — пишут в комментариях.

Однако некоторые считают, что нагрузка и оплата труда очень сильно зависят от места и клиентов, которые будут на обслуживании. Например, специалисты рассказывают о заработных платах от 60 до 200 тыс. рублей.

«Работаю в аутсорсе 2 года, прошел 3-й, команда всегда на подхвате подержит, и в отпуск спокойно, зарплата адекватная, нагрузка бешенная только в 1 квартале, как и везде вся отчетность», — делится своим опытом специалист по учету.

Чаще всего проблемы у бухгалтеров на аутсорсе возникают не по их вине, а из-за того, что клиенты не прислали нужные документы.

Пробовали ли работать на аутсорсе? Присоединяйтесь к обсуждению в нашем телеграм-канале!

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