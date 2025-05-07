Банки опровергли обвинения в массовом подключении платных услуг

Кредитные организации заявили, что не подключали никакие платные услуги клиентам без их согласия.

В пресс-службе Газпромбанка и банка Уралсиб опровергли информацию о массовом подключении платных услуг без прямого согласия клиентов.

Например, в Газпромбанке объяснили, что сервис «Бонус плюс» подключается к выданным дебетовым картам, но клиент вправе отказаться от подключения. Сделать это можно во время заполнения заявления на получение карты.

«Все подключенные сервисы отображаются в мобильном банке и доступны к отключению. Также это возможно осуществить как в кол-центре, так и через обращение в дополнительный офис продаж», — сообщили в пресс-службе.

Недавно мы писали о клиентах, которые заметили, что банки массово подключают им платные услуги.

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