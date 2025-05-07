💲 Клиенты заметили, что банки массово подключают им платные услуги

Банки зарабатывают на невнимательных клиентах, которые не читают СМС и push-уведомления. Им подключают платные подписки и оповещения.

В конце апреля 2025 года клиенты банков начали сталкиваться с проблемой скрытых подключений платных услуг. Это касается тех, кто обслуживается в Альфа-Банке, Газпромбанке, Ак Барс Банке и в других крупных организациях.

Пользователи стали жаловаться на списания за платные уведомления или премиальные программы, при этом они не давали прямого согласия на такие подключения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отзывы с портала «Банки.ру».

Больше всего негативных комментариев собрал Альфа-Банк. Клиенты пишут, что без их согласия раз в месяц списывают комиссию за платные уведомления. Это 99 рублей для дебетовых карт и 159 рублей для кредитных.

Клиенты Газпромбанка жалуются на пакет «Плюс» за 299 рублей в месяц, который им подключили без прямого согласия. В услугу входят привилегии по карте и уведомления об операциях.

Кредитные организации отвечают, что рассказывали клиентам о новых услугах в виде СМС-сообщений или push-уведомлений. Такую информацию пользователь может не заметить и не успеть вовремя отказаться от ненужной услуги.

«Защита может быть простой: нужно читать договор и не тушеваться, если какие-то его пункты человека не устраивают. Клиент имеет право потребовать их удаления из документа», — сказал экономист Алексей Кричевский.

Также клиенты могут позвонить в банк и попросить отключить платные услуги. Стоит включить запись разговора, чтобы это было доказательством, если дело дойдет до суда. Кроме того, на банки можно пожаловаться в ЦБ, Роспотребнадзор и службу финомбудсмена.

Для подтверждения своей позиции лучше сохранить копии документов, скриншоты переписки, аудио- и видеозаписи.

В Центробанке считают недопустимой практикой скрывать информацию о подключении платных услуг. Однако регулятор рассказал, что число жалоб от клиентов не увеличилось.

Недавно мы писали, что на страховщиков и брокеров в 1 квартале 2025 жаловались меньше, а на банки и МФО — больше.

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