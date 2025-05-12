Новая шкала НДФЛ уже принесла бюджету почти 38 млрд рублей

В январе-феврале 2025 года фонд заработной платы увеличился на 16,5%, а поступления в федеральный бюджет от НДЛФ выросли в 1,5 раза.

В первом квартале 2025 года федеральный бюджет получил 37,8 млрд рублей от пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, когда действовали только две ставки — 13% и 15%.

Поступления от «налога на богатых» в региональные и муниципальные бюджеты очень малы. За первый квартал они составили всего 1,6 трлн рублей, тогда как в январе-марте 2024 года собрали 1,4 трлн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

С 1 января 2025 года действуют следующие ставки НДФЛ:

15% — для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей в год;

18% — от 5 млн до 20 млн;

20% — от 20 млн до 50 млн;

22% — от 50 млн.

Повышенные ставки применяют только к сумме превышения, а не сразу ко всему доходу. Например, если получать от 250 тыс. рублей в месяц, то нужно уплатить 1 тыс. рублей сверх того, что пришлось бы перевести при ставке 13%.

Налоговики связывают рост поступлений не только с прогрессивной шкалой НДФЛ, но и с ростом зарплат. По данным Росстата, в январе-феврале 2025 года фонд заработной платы вырос на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В 2025 году власти ожидают, что в федеральный бюджет от НДФЛ поступит 810,5 млрд рублей, что на 140% больше, чем в прошлом году. В ФНС отметили, что этих показателей возможно достичь, но при сохранении фонда заработной платы.