При переходе из одной налоговой в другую не нужно повторно уведомлять о переходе на УСН

Если ИП на УСН переехал и перешел из одной районной налоговой инспекции в другую — он не теряет право использовать УСН.
В чате ФНС задали вопросы: сохранится ли при переезде право на УСН или ИП «слетит» на ОСНО? Нужно ли было отправлять заявление о переходе на упрощенку еще раз, так как предпринимателю пришло сообщение о том, что он не предоставил уведомление о применении УСН?
«При переходе из одной налоговой в другую повторно представлять уведомление не нужно», — ответили инспекторы.
Уведомление о переходе на УСН отправляют в сроки, указанные в гл. 26.2 НК, добавили налоговики.
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