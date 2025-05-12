⚡️ Итоги дня: биткойн снова растет, США начали экспортировать косметику в РФ, а у айтишников массовые сокращения

Впервые с 31 января 2025 года стоимость биткойна превысила $105 тыс.

В результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы. В наибольшей степени от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях.

США начали экспортировать косметические средства в Россию. В феврале объем поставок составил $15,8 тыс., а в марте эта цифра возросла до $504 тыс., что стало рекордом за последние три года.

В сфере IT происходят массовые сокращения. В 2025 году было уволено 52 тыс. сотрудников IT-компаний. Одной из причин этого стало развитие искусственного интеллекта и последовавшей за ним автоматизации.

Чтобы дестимулировать накопление мусора на полигонах до сортировки и переработки, правительство разрешило регионам поднять плату за его размещение на 4,2%. В начале «мусорной реформы» речь шла об увеличении тарифа на 15% в год.

Суд обязал «Гугл» восстановить приложение sports.ru в Google Play. Если это не будет сделано в течение пяти дней, то с компании взыщут неустойку в размере 100 тыс. рублей в день за первую неделю, а начиная со второй недели сумма удвоится.

Стоимость домена в зоне .рф за четыре года выросла почти вдвое. Средняя стоимость покупки такого сайта за четыре года увеличилась в 1,8 раз — это примерно 94 тыс. рублей за домен.

В январе—марте 2025 года онлайн-продажи продуктов в России (без учета маркетплейсов и общепита) достигли 396 млрд руб., показав рост 42% год к году.

Несмотря на резкое снижение спроса, новостройки в российских городах-миллионниках за год подорожали более чем на 12%. Это объясняют стремлением девелоперов переложить в стоимость жилья возросшие расходы на строительство и изменением структуры предложения.

На 8,9% вырос спрос на недвижимость в сегменте бизнес-класса. По итогам апреля 2025 года этот сегмент занимает 58,3% от общего количества представленных квартир, что на 8,9% больше, чем годом ранее.

Минпромторг заявил о планах по разработке стандарта русской кухни.

«АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников. Во время плановой паузы компания рассчитывала выполнить более 9 тыс. работ стоимостью свыше 200 млн рублей.

К 2030 году в парфюмерно-косметической отрасли будут востребованы диджитал-маркетологи и инженер-технологи. Их зарплата достигнет 500 тыс. рублей в месяц.

В России испытают дроны для тушения пожаров на высоте 20 этажей.