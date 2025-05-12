⚡️ Итоги дня: биткойн снова растет, США начали экспортировать косметику в РФ, а у айтишников массовые сокращения

Впервые с 31 января 2025 года стоимость биткойна превысила $105 тыс.
В результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы. В наибольшей степени от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях.
США начали экспортировать косметические средства в Россию. В феврале объем поставок составил $15,8 тыс., а в марте эта цифра возросла до $504 тыс., что стало рекордом за последние три года.
В сфере IT происходят массовые сокращения. В 2025 году было уволено 52 тыс. сотрудников IT-компаний. Одной из причин этого стало развитие искусственного интеллекта и последовавшей за ним автоматизации.
Чтобы дестимулировать накопление мусора на полигонах до сортировки и переработки, правительство разрешило регионам поднять плату за его размещение на 4,2%. В начале «мусорной реформы» речь шла об увеличении тарифа на 15% в год.
Суд обязал «Гугл» восстановить приложение sports.ru в Google Play. Если это не будет сделано в течение пяти дней, то с компании взыщут неустойку в размере 100 тыс. рублей в день за первую неделю, а начиная со второй недели сумма удвоится.
Стоимость домена в зоне .рф за четыре года выросла почти вдвое. Средняя стоимость покупки такого сайта за четыре года увеличилась в 1,8 раз — это примерно 94 тыс. рублей за домен.
В январе—марте 2025 года онлайн-продажи продуктов в России (без учета маркетплейсов и общепита) достигли 396 млрд руб., показав рост 42% год к году.
Несмотря на резкое снижение спроса, новостройки в российских городах-миллионниках за год подорожали более чем на 12%. Это объясняют стремлением девелоперов переложить в стоимость жилья возросшие расходы на строительство и изменением структуры предложения.
На 8,9% вырос спрос на недвижимость в сегменте бизнес-класса. По итогам апреля 2025 года этот сегмент занимает 58,3% от общего количества представленных квартир, что на 8,9% больше, чем годом ранее.
Минпромторг заявил о планах по разработке стандарта русской кухни.
«АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников. Во время плановой паузы компания рассчитывала выполнить более 9 тыс. работ стоимостью свыше 200 млн рублей.
К 2030 году в парфюмерно-косметической отрасли будут востребованы диджитал-маркетологи и инженер-технологи. Их зарплата достигнет 500 тыс. рублей в месяц.
В России испытают дроны для тушения пожаров на высоте 20 этажей.
Во время третьего этапа престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия» на одного из участников неожиданно напала коза. Спортсмены старались пропустить животное, но оно внезапно врезалось в представителя команды Intermarche-Wanty новозеландца Диона Смита.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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