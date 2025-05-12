Исследование: стало в три раза больше россиян, которые отрицают ценность образования

За 20 лет в три раза выросло число россиян, которые считают, что образование не так важно в жизни. В 2005 году его важность дипломов отмечали 92%, это на 17 процентных пунктов больше, чем сегодня.

Однако 3 из 4 участников опроса уверены в необходимости получить хорошие знания для самореализации. Не всегда образование может дать тут профессию, которая будет кормить всю жизнь. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

75% респондентов считают, что важно получить образование, 17% относятся к этому скептически, а 8% затруднились дать оценку. Те, кто сомневается, приводят следующие аргументы: искусственный интеллект скоро всех заменит, образование не гарантирует доход, вузы дают только базовые знания, которые уже неактуальны.

Россияне с доходом от 100 тыс. рублей в месяц больше уверены в важности получить хорошее образование. 78% против 70% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц. Также об этом говорят 82% россиян с дипломами вузов и только 65% из тех, кто имеет среднее профессиональное образование.

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