🚬 Минфин предлагает ввести госпошлины за лицензии на продажу сигарет и вейпов

Сейчас для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией лицензия не нужна. Минфин предлагает распространить лицензирование на эту деятельность.

Минфин разработал законопроект о внесении поправок в НК, которыми предусмотрено введение госпошлин за лицензии на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Документ опубликован на портале проектов НПА.

Законопроект предусматривает поправки в ст. 333.33 НК и устанавливает такие размеры пошлин:

на закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья – 800 тыс. рублей ;

на розничную продажу или развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией – 20 тыс. руб. за год.

Стоимость продления лицензии на закупку, хранение и поставку будет стоить:

3,5 тыс. руб. – на 5 лет со дня выдачи разрешения или меньше;

800 тыс. руб. – более чем на 5 лет со дня выдачи лицензии.

Законопроект предполагает, что пошлины будут применять с 1 марта 2026 года, но не раньше, чем через месяц со дня опубликования закона.

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