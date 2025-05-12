Кабмин предложил изменить сроки внесения проекта федерального бюджета

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Бюджетный кодекс, по которому проект федерального бюджета можно внести не до 15 сентября, а до 1 октября.
Правило о внесении бюджетного проекта на три года до 15 сентября появилось в 2021 году. Все это время кабмин заявлял, что нужно дать больше времени на подготовку документа, например, продлить предельный срок до 1 октября.
Ожидается, что изменения позволяет лучше учитывать актуальные макроэкономические показатели в проекте федерального бюджета.
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Комментарии1
Да теперь-то уж чего? Можно и к концу срока проектируемого бюджета. Точнее будет.