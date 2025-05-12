Если у предпринимателя работает меньше сотрудников, чем указано в патенте, ему нужно это исправить

В чате ФНС возник вопрос, что делать предпринимателю, если налоговики одобрили заявку на применение патента, в которой указано 10 сотрудников, а по факту работают только двое.
«Полученный патент на осуществление предпринимательской деятельности действует только в отношении числа работников, указанных в патенте», — ответил представитель ФНС.
Поэтому предпринимателю стоит подать заявление в свободной форме, чтобы закрыть патент с неверной численностью работников, а затем открыть уже новый патент, где будет нужное число сотрудников.
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Комментарии2
Вот это интерпретация. Вообще ничего общего с тем, что отражено в исходном вопросе и ответе от ФНС. Искажается информация. Каждый пост приходится проверять.
а что тогда ИП должен делать то время,пока не выдан новый патент и закрыт старый?На другой системе налогообложения находиться?10 дней новый будет готовиться...