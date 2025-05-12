Правительство с 10 мая 2025 изменило порядок лицензирования медорганизаций

Вступили в силу поправки в положении о лицензировании медицинской деятельности. Подать заявление на получение лицензии теперь проще, а выдадут ее быстрее.

С 10 мая вступило в действие постановление Правительства от 08.05.2025 № 609. Документ вносит поправки в положение о лицензировании медицинской деятельности.

Теперь заявления на лицензию можно заполнить в личном кабинете на Госуслугах. В заявлении указывают:

номер и дату выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений, где будут выполнять работы (услуги);

ФИО и СНИЛС работников с медицинским или фармацевтическим образованием, которые прошли аккредитацию либо сертификацию.

Те же данные плюс новый адрес пишут в заявлении, если лицензия уже есть и лицензиат хочет вести медицинскую деятельность по новому адресу.

Заявление о выдаче лицензии или о внесении изменений в реестр руководитель медорганизации подписывает УКЭП. Если заявление подает уполномоченный представитель, понадобится та же УКЭП либо усиленная неквалифицированная ЭП, сертификат ключа проверки которой создан и используется для оказания цифровых госуслуг.

Лицензию выдадут (или откажут) в течение 10 рабочих дней, а для работы в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) – за 15 рабочих дней. Раньше эти сроки составляли 15 и 20 рабочих дней соответственно.

Если в заявлении указан один новый адрес и не более 10 медицинских работ или услуг, которые будут оказывать амбулаторно, изменения в реестр лицензий внесут за 5 рабочих дней.

Решение о прекращении лицензии примут за 3 рабочих дня.

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