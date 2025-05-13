Мошенники распространяют ложные сообщения о списании налоговой задолженности

УФНС Карачаево-Черкесской Республики сообщило о появлении в регионе ложных сообщений о массовых списаниях налоговых задолженностей.

Налоговики предупредили, что фейки время от времени появляются в разных регионах России, особенно перед праздниками и памятными датами. Их цель — создать впечатление достоверности.

Списание налогов возможно только в случае признания задолженности безнадежной к взысканию и при соблюдении условий, установленных ст. 59 НК.

Получить актуальную информацию о задолженности, в том числе по имущественным налогам, можно такими способами:

Личный кабинет на официальном сайте ФНС.

Мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Личное посещение или обращение в любой налоговый орган.

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