Мошенники распространяют ложные сообщения о списании налоговой задолженности

Налоговики предупредили, что фейки время от времени появляются в разных регионах России, особенно перед праздниками и памятными датами. Их цель — создать впечатление достоверности.
Списание налогов возможно только в случае признания задолженности безнадежной к взысканию и при соблюдении условий, установленных ст. 59 НК.
Получить актуальную информацию о задолженности, в том числе по имущественным налогам, можно такими способами:
Личный кабинет на официальном сайте ФНС.
Мобильное приложение «Налоги ФЛ».
Личное посещение или обращение в любой налоговый орган.
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