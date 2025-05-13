💰 Минтруд: какие премии все-таки надо вносить в трудовую книжку

В трудовую книжку вносят сведения о госнаградах и других поощрениях. Обычные премии, предусмотренные системой оплаты труда, в нее не вписывают.

Минтруду задали вопрос, какие выплаты и поощрения нужно вносить в раздел трудовой книжки «Сведения о награждении».

В письме от 08.04.2025 № 14-1/ООГ-1824 ведомство перечислило, какие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги нужно туда вписывать:

о награждении госнаградами, присвоении государственных почетных званий на основании соответствующих указов и иных решений;

награждении наградами Президента и Правительства РФ, наградами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов (в отношении членов профсоюзов);

награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами от работодателя;

о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине.

Об этом гласит п. 25 Порядка ведения трудовых книжек (приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021).

Порядок внесения сведений о награждении такой:

в графе 3 раздела «Сведения о награждении» в виде заголовка — полное наименование организации и сокращенное название (если есть);

в графе 1 — порядковый номер записи (нумерация ведется с начала трудовой деятельности работника);

в графе 2 — дата награждения;

в графе 3 — кем награжден, за какие достижения и какой наградой;

в графе 4 — наименование документа, на основании которого внесена запись, его дата и номер.

Что касается премий и других поощрительных выплат, то они не считаются «награждением работника», а относятся к «стимулирующим выплатам».

Такие выплаты определяются коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине.

Поэтому в трудовые книжки не нужно записывать премии в составе зарплаты, предусмотренные системой оплаты труда, считают в Минтруде.

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