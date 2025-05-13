💰 Минтруд: какие премии все-таки надо вносить в трудовую книжку

Минтруду задали вопрос, какие выплаты и поощрения нужно вносить в раздел трудовой книжки «Сведения о награждении».
В письме от 08.04.2025 № 14-1/ООГ-1824 ведомство перечислило, какие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги нужно туда вписывать:
о награждении госнаградами, присвоении государственных почетных званий на основании соответствующих указов и иных решений;
награждении наградами Президента и Правительства РФ, наградами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов (в отношении членов профсоюзов);
награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами от работодателя;
о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине.
Об этом гласит п. 25 Порядка ведения трудовых книжек (приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021).
Порядок внесения сведений о награждении такой:
в графе 3 раздела «Сведения о награждении» в виде заголовка — полное наименование организации и сокращенное название (если есть);
в графе 1 — порядковый номер записи (нумерация ведется с начала трудовой деятельности работника);
в графе 2 — дата награждения;
в графе 3 — кем награжден, за какие достижения и какой наградой;
в графе 4 — наименование документа, на основании которого внесена запись, его дата и номер.
Что касается премий и других поощрительных выплат, то они не считаются «награждением работника», а относятся к «стимулирующим выплатам».
Такие выплаты определяются коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине.
Поэтому в трудовые книжки не нужно записывать премии в составе зарплаты, предусмотренные системой оплаты труда, считают в Минтруде.
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