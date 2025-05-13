Володин: банкам запретят заключать любые договоры с подростками без письменного согласия родителей

13 мая 2025 года депутаты рассмотрят законопроект о наказании дропперов. Чтобы защитить детей, предлагается обязать банки требовать согласие родителей на открытие счетов и выпуск карт несовершеннолетним.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 13 мая депутаты рассмотрят правительственный законопроект об уголовном наказании для дропперов. Внимание хотят уделить защите детей от действий мошенников.

Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно открывать счета и получать карты. Ежегодно объем выдачи им карт растет на 20-25%. В 2023 году у банков было 2 млн несовершеннолетних клиентов.

Мошенники входят в доверие к подросткам, просят их оформить карты, которые потом за небольшую плату используют для обналичивания похищенных денег. Так дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — «дропперами». Родители о таких операциях обычно не знают.

«Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей», — написал Володин.

Так можно будет предотвратить вовлечение детей в преступную деятельность, и оградить их от необдуманных поступков.

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