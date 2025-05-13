Правила уплаты страховых взносов для ИП — адвокатов и нотариусов закрепят законодательно

Минфин предлагает добавить в НК поправки, регулирующие уплату страховых взносов ИП, которые ведут также не предпринимательскую деятельность.

На портале проектов НПА опубликован законопроект Минфина, которым предлагается добавить в ст. 430 НК правила уплаты фиксированных страховых взносов для ИП, ведущих одновременно профессиональную не предпринимательскую деятельность.

Правила распространят на уплату фиксированных взносов ИП — адвокатами, медиаторами, нотариусами с частной практикой, арбитражными управляющими, оценщиками, патентными поверенными и другими лицами с частной практикой, которые занимаются сразу несколькими видами деятельности.

Так, если весь доход налогоплательщика от всех видов деятельности за год (расчетный период) не больше 300 тыс. рублей, он платит страховые взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере: 53 658 рублей за 2025 год, 57 390 рублей за 2026 год (ст. 419 НК).

С дохода сверх 300 тыс. по всем видам деятельности налогоплательщик будет платить на ОПС еще 1% с суммы превышения с учетом предельных величин.

ИП на АУСН, ведущие дополнительно профессиональную не предпринимательскую деятельность, будут платить только страховые взносы на ОПС — 1% от суммы дохода сверх 300 тыс. от иной профессиональной деятельности, с учетом предельных величин.

Эти поправки в НК разработаны для реализации положений основных направлений налоговой политики.

Если закон примут, его положения вступят в силу через месяц после опубликования.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.