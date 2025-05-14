❔ Если контрагент пропал, а налоговая требует убрать реализацию из декларации, нужно документально доказать оказание услуги

Компания получила от заказчика аванс и оказала услугу, а потом заказчик пропал. Налоговики хотят, чтобы реализацию убрали из декларации НДС (обычно же наоборот:), иначе грозят проверками. Бухгалтеры советуют, как обезопасить себя в такой ситуации.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» рассказали о проблеме с контрагентом и налоговиками. Компания в четвертом квартале 2024 года выставила отгрузочный документ, которым закрыли полученный аванс.

«Сдала декларацию как положено по НДС, где с кодом 22 в книге покупок закрыла аванс. Контрагент же не сдает отчеты вообще никакие, бухгалтер ушла, не знаю что там у них произошло, теперь ФНС наседает на нас, чтобы мы убрали эту реализацию вообще с декларации, чтобы у них было все чисто, пугают нас проверками, не могу понять в чем наша проблема. Чем нам это может грозить, если послать их?», — спрашивает бухгалтер.

Требование налоговой удивило коллег: «то есть они хотят, чтобы вы меньше заплатили НДС в бюджет?», — интересуются в чате.

Чтобы подстраховаться, участники обсуждения советуют собрать доказательства того, что услуга оказана — так как нет подписанных актов от контрагента. Для этого нужны письменные свидетельства.

«Сейчас направляете доки заказчику на юр. адрес, заказным письмом и сопроводиловку, начинаете со слова ПОВТОРНО направляем ТО и ЭТО. Если договором предусмотрен срок ответа на письмо, то его указываете; если нет, то 30 дней, по истечении которых считаются работы выполненными, акты подписанными. Эту сопроводиловку и отчет почты о получении или не получении прицепляете к актам, и тема закрыта», — советуют бухгалтеры.

Также рекомендовали проверить, не ликвидируется ли заказчик — по ЕГРЮЛ, реестру банкротства и на федресурсе.

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