Мошенники начали звонить от имени ПВЗ маркетплейсов и предлагать доставку товаров на дом

Сначала мошенники представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов, выманивают личные данные, а затем звонят с сообщением о том, что аккаунт на Госуслугах взломали и деньги нужно перевести на «безопасный счет».

У телефонных мошенников появилась новая схема — звонки от имени сотрудников пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов с предложением доставить на дом товары.

Чтобы воспользоваться «услугой», злоумышленники убеждают клиентов назвать СНИЛС, ИНН и даже код из СМС-сообщения. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарью Верестникову.

Схема проходит в два этапа: сначала с жертвой общается сотрудник якобы ПВЗ и получает нужные данные, а затем ей звонит другой человек и заявляет о взломе личного кабинета на портале Госуслуги. После чего россиян убеждают, что их сбережения в опасности и предлагают перевести деньги на «специальный счет» или отдать наличные «сотрудникам правоохранительных органов».

Специалисты по кибербезопасности рассказали, что в этот момент аккаунт еще не взломали, а код на телефон приходит с ненастоящего номера. Также предупреждают, что нельзя делиться никакой информацией из личных документов, не называть паспортные данные, ИНН и СНИЛС.

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