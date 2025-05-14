Депутаты предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

Некоторые регионы уже освободили военнослужащих от транспортного налога, сейчас это предложили сделать на федеральном уровне.

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому мобилизованные будут освобождены от уплаты транспортного налога. Для этого автомобиль должен быть мощностью не больше 150 лошадиных сил.

Если в семье военнослужащего несколько автомобилей, то он сможет выбрать один, который не будет облагаться налогом.

«Считаю чрезвычайно важным поддержать таким образом наших мобилизованных граждан <…> они по-прежнему обязаны ежегодно платить налог на транспорт, который фактически они не эксплуатируют, защищая Родину на передовой. Будет справедливым освободить их от этого финансового бремени», — сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Также он добавил, что подобные льготы уже действуют в некоторых регионах, но этого недостаточно. По мнению авторов законопроекта, нужно распространить такую практику на всю страну.

Недавно мы писали, что водителям без нарушений хотят дать скидку 50% на транспортный налог.

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