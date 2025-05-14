Конституционный суд: пени нужно платить и за время ожидания акта от налоговой

Суд решил, что начисление пеней не зависит от действия или бездействия налоговых органов. Их будут начислять с момента образования недоимки и до даты ее погашения.

Если налоговый орган задержал вручение акта проверки, то это не освободит налогоплательщика от пеней за этот период. Пени можно не платить только если решение по итогам проверки отменят из-за несоблюдения ее сроков.

Такое решение принял Конституционный суд, рассмотрев жалобу АО «Научно-производственное предприятие КлАСС». Компания хотела оспорить начисленные пени за период, когда у нее еще не было акта выездной налоговой проверки. Инспекторы задержались с вручением документа.

В 2014 году налоговики выявили формальный документооборот между фирмой «КлАСС» и ее контрагентами, который применяли для получения налоговой выгодны. Акт проведения выездной проверки составили в феврале 2018 года, вручили компании только в августе 2021 года, а решение по результатам проверки приняли 15 июня 2022 года.

Организация попробовала оспорить решение налоговиков, но в этом суды отказали. Они отметили, что несоблюдение пятидневного срока вручения акта не может быть основанием, чтобы признать все решение недействительным.

«Основанием для освобождения налогоплательщика от обязанности уплаты пени может являться отмена вышестоящим налоговым органом или судом принятого по результатам выездной налоговой проверки решения налогового органа в связи с несоблюдением срока вручения налогоплательщику акта проверки, если оно признано существенным нарушением требований налогового законодательства», — сказано в постановлении КС от 13 мая 2025 года.

Решения судов нижестоящих инстанций о начислении пеней за весь период просрочки признали законными и не отменили. Исчисление пеней связано с моментом образования налоговой недоимки и датой ее погашения, а не с действиями или бездействием налоговиков.

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