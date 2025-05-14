📄 С 18 мая 2025 меняются формы документов для регистрации ПО и баз данных

Из ряда документов для регистрации программ и баз данных уберут строки о госпошлине.

С 18 мая из некоторых документов о госрегистрации программ для ЭВМ и баз данных уберут графы о госпошлине. Такие изменения в Правила оформления заявки на госрегистрацию ПО внесены приказом Минэкономразвития от 01.04.2025 № 204.

Строки и графы о подтверждении уплаты госпошлины и об освобождении от ее уплаты уберут из форм:

заявления о выдаче дубликата свидетельства о госрегистрации ПО;

ходатайства об изменении состава авторов;

ходатайства об исправлении очевидных и технических ошибок в заявке на госрегистрацию;

ходатайства об корректировке сведений о правообладателе или авторе;

ходатайства об обновлении данных о заявителе (например, из-за его реорганизации).

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