ЦОК КПП Кадр 07.05 Мобильный
Интернет и IT

📄 С 18 мая 2025 меняются формы документов для регистрации ПО и баз данных

Из ряда документов для регистрации программ и баз данных уберут строки о госпошлине.

С 18 мая из некоторых документов о госрегистрации программ для ЭВМ и баз данных уберут графы о госпошлине. Такие изменения в Правила оформления заявки на госрегистрацию ПО внесены приказом Минэкономразвития от 01.04.2025 № 204.

Строки и графы о подтверждении уплаты госпошлины и об освобождении от ее уплаты уберут из форм:

  • заявления о выдаче дубликата свидетельства о госрегистрации ПО;

  • ходатайства об изменении состава авторов;

  • ходатайства об исправлении очевидных и технических ошибок в заявке на госрегистрацию;

  • ходатайства об корректировке сведений о правообладателе или авторе;

  • ходатайства об обновлении данных о заявителе (например, из-за его реорганизации).

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.

Начать дискуссию