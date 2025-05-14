Отчет по зарубежным счетам можно не подавать — но только при двух условиях

Но есть важное исключение, при котором отчет сдавать не нужно.
Резидент может не подавать отчет, если:
счет открыт в банке страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) или в государстве, которое участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией;
за весь 2024 год на счет не зачислялось более 600 000 рублей (или эквивалент в валюте) или остаток на счете по состоянию на 31 декабря не превышает 600 000 рублей, если зачислений в течение года не было.
Эти два условия должны выполняться одновременно. При этом зачисления, списания и остаток не суммируются — каждое ограничение применяется по отдельности.
💡 Перевод валюты в рубли — по курсу ЦБ на 31 декабря 2024 года.
Основания:
абз. 4 ч. 7 ст. 12 закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;
приказ ФНС от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@;
письмо ФНС от 19.01.2024 № ЗГ-2-17/699.
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